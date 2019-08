Pettunud ema: kool sunnib last suvevaheajal kooli minema 

„Vaatasin, et koolis tehakse aktus tänavu jälle 1. septembril, mis on tegelikult üldse ju pühapäeva. Võibolla esimene klass ja lõpuklassid on need, mil see 1. september on tähenduslik, aga miks kõik teised nädalavahetusel kooli peavad minema – mitte ei mõista!“ kirjutab 28aastane Anu Tartust.