ÕL VIDEO ARVAMUSFESTIVALILT | Helir-Valdor Seeder: seda üritust võib nimetada ka poliitiliseks laulupeoks 

Seeder, kes on varasemalt aastaid ministritoolil olnud, tõdes, et töörütm riigikogu lihtliikmena on aeglasem, ent erakonna juhi töö tõttu on ta ikkagi iga valitsusistungi materjalidega kursis. "Tean, mis punktid arutlusele tulevad ning arutan need ministritega iganädalastel koosolekutel läbi. Päris poliitikavaba aega mul suvel ei ole."

Arvamusfestivail arutleb Seeder päris mitmes paneelis ning kui tema arvates on aastatega külastajaid vähemaks jäänud, siis augustikuune üritus on tema meelest ikkagi väga oluline. "Kui inimesed siin käivad ja meedia seda vahendab, siis seda on vaja. Otsesuhtlemise kohti, kus erinevad inimesed erinevatelt elualadelt erinevas vanuses ja erinevate maailmavaadetega võivad kokku saada ning omavahel rääkida ja teisi kuulata, ei ole. Mingil määral võib seda ka nimetada selliseks poliitlaulupeoks. Siin on vahetu kontakt väga erinevate inimeste vahel," tõdes Isamaa juht.