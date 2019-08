ARVAMUSFESTIVAL | Venekeelse meediata Eesti on täiesti mõeldamatu 

Selles on kõik arutlejad ühel meelel, et kunstlikult integratsiooni tekitamine ei oleks tulemuslik. „Kui vedada eestikeelsesse telekanalisse näiteks vene aktsendiga inimene rääkima puhtalt tema aktsendi pärast, siis see oleks venekeelsele elanikkonnale pigem alandav ja tunduks võlts, kuna tegelikult kõik teavad, milline reaalsus tegelikult on. Ekraanil näidatu võiks kajastada tegelikkust, mitte midagi kunstlikku,“ sõnas Helme.

Venekeelne meedia on vaene

Nikolajev tõi välja, et kui eestikeelne meedia on pisike, siis siin tehtav venekeelne meedia on veel ahtakesem. Ressursi puudumine viib selleni, et venekeelses meedias on vähem ajakirjanikke, kajastatakse vähem teemasid ja puuduvad arvamusliidrid. See puudus on viinud veidra olukorrani, kus ühelt poolt tõlgitakse eestikeelset meediat vene keelde moonutatakse seda vene lugejale suupärasemaks. Helme sõnul töötab tõlkimine vaid uudistega, sest arvamuslugude puhul on näha, kui erinevad on kahe keelegrupi huvid.

Venekeelse meedia kaotamisele ei tasu ühegi arutleja hinnangul pürgida, sest isegi kui kogu eesti elanikkond õpib ära eesti keele, jäädakse siiski ka vene keelt lugema. „See on nagu Ameerika. Enamik latiinosid oskab inglise keelt, kuid siiski elab seal oma elu ka hispaaniakeelne meedia,“ tõi Raag näite ja lisas, et kõige olulisem on dialoogi tekitamine.