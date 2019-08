Juhtkiri Juhtkiri | Uue võimaluse andmisest Ohtuleht.ee , täna, 18:44 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Tänase Õhtulehe lugu 14 aastat tagasi kooliteel olnud Veronika Dari juhuslikult maha lasknud palgamõrtsuka edasisest saatusest on kindlasti emotsionaalne. Seaduse silmis on kaheksa-aastase karistuse täismahus vanglas ära kandnud kurjategija nüüdseks täiesti puhas, tema karistus on kustunud. Nii ei näe ka uut töötajat värbavad töövõtjad päringut tehes, et kandideerijal on olnud kriminaalne minevik. Võib muidugi mõista inimeste hirme, kui jõu kasutamise õigusega turvameheks saab mitte lihtsalt vanglas pikalt istunud isik, vaid suisa mõrtsukas. Pole imeks panna, kui turvafirmad sellise isiku teenetest avaliku tähelepanu tekkides kiirelt loobusid.