ÕL VIDEO ARVAMUSFESTIVALILT | Mart Normet: pole midagi tänamatumat, kui tuua tulevikust kimbuke fakte 

"Pole midagi tänamatumat, kui tuua tulevikust kimbuke fakte. Me ei tea, milline on tulevik. Nuti on ta küll, aga igale suurele reaktsioonile tekib vastureaktsioon. Mida nutimaks asi läheb, seda rohkem tahavad inimesed võib-olla seda päris asja," ütles Normet, kelle arvates käib praegu segadusajastu, kus me veel täpselt ei tea, mida uued vidinad meiega teevad.

Normet tunnistas, et kuigi võib jääda mulje, et ta on tohutu jutumees, siis tegelikult meeldib talle tegutseda ning tavaliselt on hoopis Flow Festivalil Soomes, mis toimub Arvamusfestivaliga samal ajal. "Olen selline "Teeme Ära" mees juba enne, kui sellega liitusin. Mulle meeldib asjad ära teha, mitte lihtsalt jahuda. Kui täna selgub kuskilt lavalt, et midagi saab ka ära teha, siis olen esimene inimene, kes hakkab midagi ka ära tegema," märkis Normet.

Pikalt Eesti Laulu produtsent olnud Normet tunnistas, et tänavu oli võistlust kõrvalt väga raske vaadata, sest see oli aastaid tema enda asi. "Võõrutusnähud olid päris pikad, aga tegin mediteerivat hingamist," naljatles ta. "Asja mõte oligi anda see edasi uuele tiimile, kes saaks sellega edasi minna. Süda on tegelikult rahulik, aga endal oli natukene raske, sest elasid ikkagi kümme aastat teatud rütmis."