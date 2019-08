ARVAMUSFESTIVAL | Jaak Aaviksoo: kui teadlased ei suuda rahastamist korda ajada, ei saa neid väga targaks pidada 

"See on hea koht kokku saamiseks ja arutlemiseks. Näib, et populaarsus pigem kasvab kui kahaneb. Küsimusi, mida Eestis ühiselt arutada, on aastatega üha enam," põhjendas Aaviksoo, miks Arvamusfestival on niivõrd oluline.

Loomulikult arutleti teadlaste rahastusteemade üle ning Aaviksoo sõnul on sellest just õige aeg rääkida. "Kui rahastamist ei suudeta poliitiliselt tõsta, siis see on küsimus teadlastele, miks nad ei ole suutnud selgitada, et see on tõesti kasulik. Kui nad ei suuda isegi enda rahastamist korda ajada, siis neid ei saa väga targaks pidada. Mõnes mõttes on see väljakutse teadlastele endile," ütles Taltechi rektor.