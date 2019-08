GALERII | Skandaalne ärimees Meelis Lao astus taas kohtu ette 

Lao kõrval pidid Tallinnas kohtupinki istuma ka Siim Kossar (28), Mark Raul Laanela (44) ja Viktor Tiuliukov (58). Väidetavalt hoidsid nad 2017. aasta novembris kinni üht 42aastast ärimeest. Kannatanut peksti korduvalt, samuti ähvardati teda ja pereliikmeid vägivallaga ning nõuti miljoni euro tasumist. Uurimise andmeil oli asjaga seotud ka viies mees, kes on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks.

Ainsana viibib neljast süüdistatavast praegu vahi all Tiuliukov, kes tabati mullu novembris Poolas ja anti alles hiljuti Eestile välja. Tegemist on Venemaalt pärit mehega, kel siinmail elu- ja töökohta ning lähedasi ei ole. Eestiga ühendavad teda ainult süüdistuses kirjeldatud sündmused.

Juulis toimunud eelistungil selgus, et kõik neli süüdistatavat oleksid nõus lühimenetlusega ja kaks sooviksid võimalusel ka kokkulepet.

Hiljem oli Lao aktiivne transiidiäris ning sai 2008. aastal koos oma firmaga karistada maksukuriteo eest. Samuti on ta olnud kohtu all seoses erinevate vägivallategudega, kuid on paaris asjas ka õigeks mõistetud.