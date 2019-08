Top | Kas valitsus kukub? 

Kalle Pallingu riigikogust ja poliitikast lahkumine on sellevõrra julgem samm, et minek on eraettevõtlusse, mitte aga kuhugi riigiametisse sooja koha peale. Näikse, kas eluaegne poliitik ka päriselus hakkama saab. Tavatult aus oli ka ülestunnistus, et lahkumise üheks põhjuseks on ministriks mittesaamine. Oravad vaadaku nüüd ise, kuidas ilma maailma ühe mõjukama noore riigitegelaseta riigikogus hakkama saavad.