ARVAMUSFESTIVAL | Keskkonnaküsimus peab Ida-Virumaal jääma hetkel tagaplaanile 

Lubi kommenteeris, et selle tagatise peaks vajadusel pakkuma KredEx, kuid nõustus, et pankade küsimus on problemaatiline: „Käisin mõni aeg tagasi Ida-Virumaal ja ootasin, et kõige rohkem kriitkat saab valitsus, aga said pangad. Teatavasti on Eestis kõik pangad eraettevõtted ehk riigil pole eriti hoobasid, et sundida neid arveid avama.“

Vaikselt, aga õnneks visalt on investorid siiski Ida-Virumaad ja sealset eksperttööjõudu üles leidmas. Need hammasrattad käivad aga aeglaselt ja üks lahendus, kuidas üleminekuperiood üle elada on põlevkivi elektrijaamas põletamisest üle minna põlevkiviõli tootmisele. Tegu on teemaga, mis tekitas paneelis enim lahkhelisid.

Tammiste sõnul on ainus põhjus, miks seda kaalutakse, et õlitööstus on praegu CO2-kvootidest prii. „Põlevkiviõli CO2-maksutamine võib väga kiiresti muutuda. Kui me kavandame ligi miljardist investeeringut rafineerimistehasesse ja õlitehasesse, siis see pole kõige tulevikku vaatavam samm. Pigem keskenduda võimalikele alternatiivdele, arendada ja panna sinna ressursse ja energiat,“ sõnas endine minister.

„Õlitööstus pole pikaajaline, aga see pole ka lühiajaline. Kütusevajadus ei kao järgmised 30–40 aastat,“ vaidles vastu Lubi. „See loob selle vaheastme.“ Asekantsleri hinnangul ei tule ära unustada ka julgeolekuküsimust – põlevkiviõli tootmine garanteeriks, et kriisiolukorras oleks Eestil kindlasti juurdepääs kindlale kütuseallikale.

Kokkuvõttes on Ida-Virumaa Eestile praegu probleem – sealsed kriisid ei saa olla arenenud riigile vastuvõetavad. Põlevkivi on samuti probleem – aastakümneid on sinna investeeritud, see raha on jäänud Eesti majandusse ringlema, aga nüüd on tarvis kliimakuumenemist peatada ja põlevkivi enam ahju visata ei saa.