ERILINE PROJEKT: terariistadest valmistatud rist annab panuse Suurbritannia noarünnakute vastu 

Ebatavaline rist kaalub 200 kg ning see on tituleeritud omamoodi ohtlikuks. 200st noast ja matšeetest valmistatud risti keevitas kokku endine kurjategija. Terariistad on pärit West Midlandsi Politseijaoskonna amnestiakastidest, kuhu seaduserikkujad saavad oma relvi loovutada. Mõnel noal oli isegi spetsiaalsed pidemed, kus kriminaalid hoidsid narkootikume. Nüüd transporditakse sügava tähendusega risti mööda riigi kirikuid ning koole. See on osa ka heategevuskampaaniast.

Sutton Parki Metodistliku kiriku pastor Andrew Brazier oli risti mõtte üheks algatajaks. „Risti on iseenesest üsna ohtlik liigutada või katsuda – just ohtlikkuse tõttu on sellel suur mõju,“ mainis Brazier. Rist käis kevadel ülestõusmispühade ajal enam kui 180kilomeetrisel heategevuslikul palverännakul, millega koguti noorte inimeste aitamiseks loodud organisatsiooni tarvis 700 naela.

Hiiglaslik nugadest valmistatud ingel. Foto: SWNS/Scanpix