Praxise juht Tarmo Jüristo: Henn Põlluaas omistas Platonile tsitaadi, mida ta pole kunagi öelnud 

Kommentaaris pealkirjaga "Kutsun kõiki oponente rahunema" on muuhulgas ka järgnev lõik: "Filosoof Platoni sõnul pole selliselt programmeeritud inimesel „häbitunnet, sest tal ei ole autunnet, tal puudub väärikus. Kõik loomuvastane muutub talle inimõiguseks, õiguseks labastada kõike enda ümber ja nõuda väärastunule võrdseid õigusi loomupärasega." Kui inimõigusi hakatakse meelevaldselt laiendama ja nad riivavad juba inimeste õiglustunnet, siis on see märk, et neid kuritarvitatakse kellegi huvides."