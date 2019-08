Ahto Lobjakas | Henn Põlluaas tsiteerib Platoni pähe Objektiivi autorit 

Omaette küsimus on, et riigikogu esimehe kergeusklik nõrkus „filosoof Platoni“ öeldu vastu muudab ta potentsiaalselt lihtsaks saagiks kõigi jaoks, kes Objektiivi või mõne muu usaldusväärsena näiva portaali kaudu võivad tahta talle mõtteid pähe panna. See ei olnud Platoni kavatsus, kui ta ütles, et riigivalitsejad peaksid filosoofidele kuuletuma.