TÄNA ON ÜLEILMNE ELEVANDIPÄEV: VIDEO | Elevant lööb londiga teda pildistavalt turistilt nutitelefoni käest

Elevandile on niisugune tegevus ilmselgelt vastumeelne ning ta lööb londiga ühelt pildistajalt telefoni käest. Õnneks pääseb viimane vaid ehmatusega.

PETA arvates on video esimesel pilgul lõbus, kuid tegelikult näitab seda, et inimesed on kaotanud metsloomade suhtes respekti. PETA soovitab kõigil vangistatud elevantidest eemal hoida ning mitte osaleda atraktsioonides, kus neid kasutatakse inimeste lõbustamiseks.