Seisukoht | Kreenis arstiabi 

Ääretult silmakirjalik, sest mõnes teises olukorras laskuvad arstid üsna kergesti esoteerilisse uinamuinasse. Ühel mu sõbral oli pidev õhupuudus, perearsti tehtud analüüsid näitasid mõistagi, et tervis on korras. „Kõik on kõrvade vahel,“ ütles arst. „Tehke teadlikku hingamist!“ Sõber teab, et 70% haigustest on iseparanevad. Hingas ja hingas, käis isegi kursustel, korrastas toitumist, tegeles spordiga, ent keha andis ikka märku, et midagi on valesti. Aga imelik oli minna arsti tülitama, kui öeldi, et häda on psühhosomaatiline – vaatab, et jälle üks emotsionaalselt ülesköetud hüpohondrik.