ARVAMUSFESTIVAL | Laps võidab ainult siis, kui lahus vanemad oma tülidest üle saavad 

Üks peamisi teemasid tülitsevate vanemate vahel on lapse elukorralduse küsimus: kumma juurde noor elama jääb. Arutelu algatajaks oli Lapsele Vanemad MTÜ, kelle esindaja Elo Madissoon hindas, et nii nagu alati, enam jätkata ei saa.

„Tänapäevane tüüpiline lahendus, kus pärast lahkuminekut jäävad ühele vanemad lapsed ja teine maksab elatist, on aja ära elanud,“ sõnas Madissoon. Ta tõi välja Skandinaavias tehtud uuringud, mille järgi on ainult ühe vanemaga elaval lapsel tulevikus 32 korda suurem tõenäosus sooritada enesetapp ja 10 korda suurem tõenäosus langeda alkoholi või uimastisõltuvuse küüsi võrreldes nende lastega, kes veedavad pool aega ühe, pool teise vanemaga.

Elo Madissoon Foto: Teet Malsroos

Just seda viimast näeb Madissoon parima lahendusena. „Lapsele tekib pärast lahkuminekut kask kodu, kus laps vaheldub kas iga nädala või paari-kolme päeva jooksul,“ selgitas ta, et nii ei ole ka kumbki vanem liialt koormatud ja neil on piisavalt aega, et elada oma elu. „Siin on räägitud, et see on lapse solgutamine ühest kohast teise, aga Kõik uurimused näitavad, et see on ka lastele parem, kui nad kasvavad üles mõlema vanema juures.“ Madissoon lisas: „Värske uuring, neid on küll veel üks, näitab, et kui tülis vanematele sundida peale jagatud vanemlus, siis nende suhtlus paraneb.“

Arvamus pealesunnitud jagatud kasvatamiskohusest oli teistele paneelis osalejatele aga täiesti vastumeelne.

„Parem on see, kui lapsel on üks kodu ja ta külastab teist vanemat. Siis on tal oma kodu, oma ruum,“ ütles Tendal. Mehe sõnul tuleb iga hinna eest vältida olukorda, kus lapselt küsitakse, kumma vanema juures elamist ta eelistab. „Ei arvestata, et kui vanemad on omavahel sõjas, on lapsel usalduskonflikt. Et ta peaks üldse valima, on absurdne, mõlemad vanemad on kallid.“

„See kokkulepe ei pruugi mahtuda neisse raamidesse, mida me suudame ette kujutadagi, aga peaasi, et konflikt saaks lahenduse,“ täiendas Koppel.