Väikese Martini juhtumiga tegelnud lastekaitsja lahkus Viimsi vallast töölt pärast pooltteist nädalat

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Oskar Lepik ütleb, et see on iga tööandja enda vastutus, et tema töötaja oleks ametiks sobiv. "Kohalikud omavalitsused on Eestis autonoomsed otsustama, milline on nende personalipoliitika. Seadus aga ütleb, et lastega ei tohiks töötada inimene, kes on teatud süütegude eest süüdi mõistetud – nendeks on erinevad isikuvastased, vabadusevastased, seksuaalse enesemääramise vastased süüteod ja alaealise vastu pandud süüteod," ütleb Lepik.