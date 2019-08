Väikese Martini juhtumi tõttu lastekaitsetöölt kõrvaldatud ametnik on samal leival tagasi 

Sotsiaalkindlustusamet viis mullu läbi auditi, millest järeldus, et lastekaitseametnikud pole oma tööülesannete täitmisel just kuigi eeskujulikud. Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats ütles läinud aasta sügisel Õhtulehele, et lastekaitsetöötajad on selle juhtumi valguses teinud lubamatuid vigu. „Selge on see, et juhtumiga tegelenud ametnikud oma ametikohal tööd jätkata ei saa,” kinnitas Laats.