Head vesi- ja guaššvärvid suurendavad lapse loomingulisust 

Luch kui bränd on tegelikult inimestele juba ammusest ajast tuttav – just neid tooteid on ise koolilastena kasutanud praegused lapsevanemad ja kunstiõpetajad. Kui mitukümmend aastat tagasi olid tooted „head“, siis nüüdseks on tootmist täiustatud ning kunstitarbeid võib julgelt iseloomustada sõnadega „väga head“

Hüvade ja kvaliteetsete kunstitarvete ostmisel on mitu positiivset külge. Esiteks võivad lapsevanemad kindad olla, et Luchi tooted on turvalised (vastates kõigile euronõuetele), sest värvid on toodetud kvaliteetsest loodusliku päritoluga toorainest. Kõik tooted on sertifitseeritud ning väikestele lastele sobivad.