SAKSLASED ÄREVIL: Läänemeres suplejaid ründavad tapjabakterid 

Tervishoiu- ja sotsiaalameti direktor Heiko Will lisas, et lisaks on tänavu registreeritud veel nelja inimese haigestumine vibrioosi, kuid nemad raviti terveks. Inimestele ohtlikud vibrioonid levivad magedamas merevees, mille temperatuur on üle 20 kraadi.

Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa tervishoiu- ja sotsiaalameti direktor kinnitas, et paanikaks ei ole tegelikult põhjust. Alates 2003. aastast on liidumaal registreeritud kaheksa vibrioonidest põhjustatud surmajuhtumit. Mullu haigestus 17 inimest. Neist suri kolm. Arvestades, et suplushooajal käib Läänemeres miljoneid inimesi, siis on nakatumisrisk väga väike. Samas hoiatas ta, et immuunpuudulikkusega inimesed peaksid olema ettevaatlikud ning kindlasti ei tohiks suplema minna lahtiste haavadega inimesed.