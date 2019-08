Maailma esimene ergonoomiline pintsel harjutab last ka kirjutama 

Parim valik on Pelikan Griffix erinevas suuruses pintslid. Tegemist on maailma esimese ergonoomilise pintsliga, mis on tavapärasest veidi jämedama varrega ning seega on lapsel teda lihtsam kätte hoida. Laps võtab pintsli esialgu kätte nagu pliiatsi, seetõttu ongi joonistamine esimene samm kirjutama õppimisel ja käekirja välja arenemisel.

Kvaliteetne pintsel peaks olema vetruv – karvad on elastsed ja vetruvad tagasi sirgeks, kui pintsel on paberile vajutatud ja siis tagasi üles tõstetud. Heal pintslil võtavad karvad endise asendi. Pintsli kvaliteedis ja hinnas mängib rolli, kui palju tööd on pintsli valmistamiseks tehtud käsitsi ja kui palju masinaga. Kuigi paljud tavalised pintslid kaotavad üsna kiiresti oma karvad, siis Pelikan Griffixiga seda ei juhtu. Tänu ergonoomilisele kujule, sünteetilistele karvadele ning lihtsale puhastusviisile on Pelikan Griffixist kujunenud ka kunstiõpetajate lemmikpintslid.

Millega paistab Pelikan Griffixi pintsel teiste hulgast silma?

Saksamaal valmistatud Pelikan Griffixi pintslite karvad on kvaliteetsest sünteetilisest materjalist, mistõttu on neid ülilihtne puhastada. Spetsiaalne pintslikarvade kuju muudab joonistamise lihtsaks ka algajatele.

Pintslite kogupikkus (14-17 cm) on täpselt sobiv lapse käega. Selle ergonoomiline kolmnurkne kuju on mittelibiseva pinnaga, mis teeb pintsli haaramise imelihtsaks. Kuna pintslivars on tehtud plastikust, kuivab see pärast pesu kärmelt. Loomulikult on pintslite värvivalik mõnusalt lai, nii et laps saab valida enda lemmiku. Et pintsel koolis ära ei kaoks või kellegagi vahetusse ei läheks, on spetsiaalselt koht, kuhu oma nimi kirjutada.