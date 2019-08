Ähvarduste tõttu suletud Leedu juutide sünagoog taasavati vaid kaks päeva hiljem 

Teisipäeval kogunesid Leedu juutide kogukonna juhid, et otsustada Vilniuse sünagoogi saatuse üle, teatab The Times of Israel. Samal päeval teatas esinaine Faina Kukliansky nii sünagoogi kui ka kohaliku kogukonna peakorteri sulgemisest. Otsus tekitas mitmetes Leedu juutide juhtfiguurides palju pahameelt. Kolmapäeval esitasid viie Leedu juutide kommuuni juhid avaliku seisukoha, milles kritiseerisid Vilniuse sünagoogi sulgemist ning seadsid kahtluse alla Kukliansky pädevuse.