TUGITOOLIS SPORTLANE | Tormis Laine: koorem langes õlult, nüüd saan keskenduda asjale, mida oskan kõige paremini 

Mart Treial ja Tormis Laine. Foto: Robin Roots

Kui keeruline oli langetada otsus profispordi kasuks? Mis tema elus nüüd muutub? Mis lahutab teda MK-sarjast? Kas suvel on aega niisama tšillida kah? Mida ta Eesti juures kõige rohkem igatseb? Kas Eesti pass tuleb karjääris kasuks või kahjuks? Kas mäesuusatamine on julgete meeste ala? Kui kiiret protsessorit on mäel vaja? Kuidas ta sai endale hüüdnimeks Torminaator?