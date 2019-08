Kohus arutab ajateenija vigastusega lõppenud granaadiõnnetust   

Kohtu ette on saadetud Railand, keda süüdistatakse teenistusalases lohakuses. Karistusseadustiku järgi saab ülema või kaitseväeametniku poolt oma teenistusalase ülesande täitmata jätmise või pealiskaudse täitmise eest sellesse kohusetundetu või hooletu suhtumise tõttu, kui sellega on tekitatud oluline kahju isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või riigi huvidele, karistada kuni kaheaastase vangistusega.

Juhtum leidis aset 2018. aastal, kui kaitseväe keskpolügoonil astus 19aastane ajateenija varasematel õppustel sinna maha unustatud granaadile, on varasemalt kirjutanud ERR. Ajateenija jalge all plahvatanud lõhkekeha oli 40millimeetrine granaat, mis lastakse välja käsitulirelvast. „Mul olid vist kolmes erinevas kohas hulgimurrud. Ja siis siit, vasaku jalalaba alt lendas lihtsalt kohutav tükk minema. Kohutavalt suur tükk. /.../ Ma mõtlesin, et ma loodan, et ma ei jää eluks ajaks ratastooli,“ rääkis endine ajateenija Pealtnägijale.