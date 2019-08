Korteriomaniku aus ülestunnistus: miks ma lemmikloomade ja lastega üürilisi ei soovi 

"Mul on elust kolm väga ehedat näidet tuua,“ alustab 40aastane Eneli oma kogemuste ja näidete kirjeldamisega.

„Ühel vahval üürnikul tekkis soov võtta omale koer, mille üle me koos juurdlesime ja arutlesime. Mul on endal mitu koera olnud, mistõttu tunnistan ausalt – oli juba ette mõningaid kahtlusi, aga tore üürnik igatses koera. Olin nõus! Koer oli tore ja üürnik kah endiselt tore, aga kutsikas peab oma mängud ja müramised tehtud saama. Nii oskas ta seinalt esihammastega tapeeti näkitseda, ukse juurest põrandat üles natuke võtta – krohvitud seinale jättis mõnusad hambajäljed. Diivanipadjast tegi ta omale mõnusa vatipesa. Eks sai nalja kah, aga üürnikud parandasid tehtud kahjud. Õnneks!"

„Järgmine üürnik tuli vallatu jänkupojaga. Pidi puuris olema ja ainult valvsate pilkude all kodus ringi keksima. No ikka juhtus, et jänku pääses öösel ise mööda elamist uurima ja avastama. Mis sa igavusest ikka üksi teed, kui teised magavad – jänes otsustas tapeeti näkitseda!“

„Lastega üksikvanemaid ja perekondi ei taha mina ja paljud teised seetõttu, et müdistavad ja nutvad lapsed ei pruugi naabritele meeldida. Ma saan aru, et laps peabki jooksma ja vahel nutma – see on osa tema arengust, aga miks teha oma elu keerulisemaks,“ tunnistab Eneli, et on ka selle tee kunagi läbi katsetanud.

„Elu on niigi keeruline ja vajab sebimist, mistõttu ei taha ma üürimisega oma elu veelgi keerulisemaks muuta. Nii tunnistan ausalt, et teengi enda jaoks lihtsama otsuse,“ tunnistab Eneli, et eelistabki seetõttu eelkõige tudengeid.