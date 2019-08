Eesti uudised MÕÕGAVENDADE ORDU LIPUVALVUR: on häbi, et võimas linnusekoht lastakse lihtsalt võssa kasvada! Arvo Uustalu , täna, 21:38 Jaga: M

HEIN RINNUNI: Jüri Luik leiab, et nõnda tähtsa muinsuskaitselise objekti juurde ei sobi rinnuni ulatuv hein. Foto: Aldo Luud

Ajaloohuviline mees käis koos abilistega kuus aastat vabatahtlikult Kirumpää linnuseala hooldamas, kuid nüüd hakkab see tasapisi taas metsistuma. Omavalitsus ega riik ei ole enam trimmerile ja mootorsaele leidnud kütuseraha, oma pensionist ei suuda ta aga vajalikku summat välja käia. Võru vald ei saa ka abi anda. Ütleb, et kõigepealt on vaja hange korraldada.