Eesti uudised Peipsiääre kaevude arseen on looduslikku päritolu Arvo Uustalu , täna, 18:37

GALERII

KAEV: Ätte küla taluperemees pani uue puurkaevu peale suure raha. Arseenilõksust see paraku ei päästnud. Foto: Aldo Luud

Aprillis leidis terviseamet kolme Peipsiääre valla puurkaevu veest arseeni, muu hulgas toitlustusteenust pakkuvate puhkemajade kaevust. Praeguseks on teada, et tegu on looduslikku päritolu arseeniga.