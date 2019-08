Isamaa | EKRE natsiretoorika on liig 

Karl Sander Kase, Isamaa meedianõunik : Iga inimene vastutab enda sõnade eest ning erakond vastutab oma liikmete sõnavõttude eest. Isamaa ei ole EKRE avalike suhete osakond. Isamaa ei ole EKRE eest kunagi vabandanud ning me ei plaani seda ka teha. Me oleme keskendunud ennekõike sisulisele tööle ja Eesti riigi arengule.

Kui küsimus on EKRE retoorikas, siis üks asi on piiripealsed sõnavõtud uudisekünnise ületamiseks, kuid rääkida Euroopa Liidust kui NSVList või võtta kasutusele natsiretoorikat on liig. Arvestades Eesti minevikku ja ajalugu ei tohi selliseid vahendeid kasutada.