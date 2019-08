Mart Soidro | Valitsuse esimesed 100 päeva 

Sest millal siis veel? Kui uskuda ajakirjandust, siis kohe-kohe peaks see valitsus ju kukkuma. Vahur Kooritsa ennustuste kohaselt juba augustis, (EPL, 3.08.2019), Urmas Jaaganti arvates saabub selgus septembris (Postimees, 6.08.2019).

Tore on mõistatada, kes on need anonüümsed allikad, kellele analüüsid toetuvad. Reformierakonnas peetakse uue valitsuse juttu Keskerakonna spinniks, eesmärgiga EKREt taltsutada. Keskerakonnas aga usutakse, et see olevat jällegi Reformierakonna spinn, et koalitsiooni lõhestada. Suure tõenäosusega on õigus mõlemal.

Mina nii tormakas ei oleks

Olen selle valitsuse puhul juba korduvalt öelnud, et mitte miski ei liida inimesi rohkem kui ühiselt sooritatud kuriteod. Selgituseks: see on selline rahvalik väljend, millest paljud aru ei saa. Nagu hobusevaras, ülesköetud naine jms.

Jüri Üdil on üks vahva luuletus „Suveteater“, kus peategelaseks on Kolla Kobla. Ta töötab laeval Lermontov kokana, kuid multitalendina osaleb ka teatri Tschudo naljatükis „Hüppav konn“. Enne kulminatsiooni saabubki „nummer milles Kolla / teil räägib: olla või ei olla / ta küsimuse vastab ise/ ja järgneb nummer „Õngevise“. Üksüheselt ei saa suveteatrit ja praegust valitsust muidugi võrrelda, aga paralleele on võimalik tõmmata.

Poliitikud on ju väga sarnased näitlejatega. On neid, keda huvitab lavastus tervikuna, aga on ka niisuguseid, kellele on oluline ainult see, „mis minul mängida on“. Nad ei pea kinni lavastaja nõuetest ja mängivad keskseks vähetähtsa episoodi, meelitades publiku (valijate) käest välja aplausi. Veelgi enam: nad võtavad näidendis rolli, mida pole neile üldse ette nähtud. Näiteks kui Mart Helmel on etenduses Käberlinski roll ja tal on vaja öelda vaid üks lause:„ Tõld on ees!“, muutub ta ühtäkki Hamletiks ja hakkab filosofeerima olemise ja mitteolemise üle.

Kui välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas tegi Twitteris postituse: „Vabariigi valitsuse liige võrdleb Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga. Meie diplomaatidel on üha keerulisem rääkida, et poliitika pole muutunud“, suunas ta oma säutsu peaminister Jüri Ratase ja välisminister Urmas Reinsalu kontodele. Selle peale reageeris esimesena aga hoopis rahandusminister Martin Helme, küsides Maasikalt, kes ta selline on?