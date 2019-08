Seisukoht Seisukoht | Tõukerattaga ülbikud Rauno Vahtre, videograaf , täna, 17:26 Jaga: M

Elektritõukerataste ilmumine linnatänavatele on viinud selleni, et näiteks advokaat Alar Urm on seisukohal, et kõnniteedel tuleks keelata kõik liikumisvahendid, mis sõidavad kiiremini kui 10 km/h. Andke andeks, aga suur hulk kergliiklusteedel liiklevatest tõukerataste juhtidest on tõepoolest täielikud tainad.