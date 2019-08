JULGED PROOVIDA? Teadlased lõid Tšernobõli keelutsoonis kasvanud radioaktiivsest teraviljast viina 

Pärast 1986. aasta tuumakatastroofi kehtestati plahvatanud reaktori ümber 30kilomeetrine keelutsoon ning kunagi varem pole ühtegi toodet selle ala sees pärinevatest saadustest valmistatud. Atomiku nimeline viin on esimene ning selle loonud teadlaste sõnul tohib seda juua.

Teadlased valmistasid viina kolme-aastase uurimisprojekti käigus, millega uuriti radioaktiivsuse levikut keelutsoonis kasvavale viljale. Uuringut juhtinud Jim Smith ütles CNN-ile, et 30 aastat pärast katastroofi oli viljades hästi vähe radioaktiivusest, seega tehniliselt ei tasunud neid süüa. "Teiste teadlastega aga mõtlesime, et kuna meil on vili olemas, võiks hoopis proovida nendest viina valmistada."