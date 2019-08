Luksemburg seadustab esimese Euroopa Liidu riigina kanepi ja kutsub teisigi sama tegema 

Luksemburgist saaks Kanada, Uruguai ja 11 USA osariigi järel järgmine territoorium, kus kanepi kasutamine on täielikult lubatud. Juba praegu on riigis lubatud ravikanepi kasutus, samuti on dekriminaliseeritud selle omamine oma "lõbu" eesmärgil, ent selle müük, ostmine ja tootmine on täielikult keelatud.