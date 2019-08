Martin Helme kaitses oma isa valitsusest puudumisi: libauudis! 

„Ühe asja õiendan ära. Siin on olnud juttu sellest, et meie erakonna esimees on kuhugi ära kadunud,“ selgitas Martin Helme oma isa laua tagant puudumist. „Niipalju kui mina tean, on Mart alati puhanud augustis ja ma tean päris palju. Alati puhanud augustis. Teised inimesed puhkavad juulis, tema augustis, sest siis ei pidanud nii palju putukaid olema. Selle pärast olen siin täna tema asemel mina.“

Protokollide järgi puudus Helme enne puhkusele minemist kokku kolmelt järjestikkuselt valitsuse istungilt.

Õhtuleht palus Martin Helmel neid nädalaid selgitada ja ministri hääletoon muutus isa kaitstes kohe paar tooni teravamaks. „See oli täielik libauudis, täielik libauudis,“ rõhutas mees. „Ühel korral oli ta ametlikult välislähetuses (17.-19. juuli Helsingis – V.V.), ühel korral jäi valitsusse kaks minutit hiljaks ja teda ei pandud kirja ning ühel korral oli tõepoolest ära. Mingisugust massilist puudumist pole olemas, täielik libauudis.“

Praegune valitsus on saanud oma esimese 100 päeva jooksul kamaluga kriitikat – peaasjalikult ikka opositsioonilt. Martin Helme nentis samas, et ta peab pidevalt vastama ka oma valijate küsimustele, et miks erinevate teemade menetlemine aega võtab ja neid kohe läbi ei suruta. „Kaks kuud olete valitsuses olnud, aga ikka pole pension tõusnud ja seda-teist-kolmandat,“ kirjeldas ta standardset murekohta.