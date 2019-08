Henn Põlluaas | Kutsun kõiki oponente rahunema 

Kõik need on konkreetsed väljavõtted meedias avaldatust, millega kostitatavad EKRE-t ja selle toetajaid isikud, kes kõige valjuhäälsemalt nõuavad sallivust ja EKRE retoorika muutmist. Neid ei peata isegi EKRE-vastaste valede levitamise eest kriminaalasja algatamine. EKRE liidrid pole oponentide kohta säärast sõnavara kunagi kasutanud.

Eesti on aga endiselt ajakirjandusvabaduselt ja tavaliste inimeste vahelise viha puudumise osas üks maailma juhtivaid riike. Taevas ei ole uue valitsuse juhtimisel alla kukkunud. Kaja Kallasele, kes vastasseisu välja kuulutas ja teistele, kes artikli alguses toodud „vihavaba“ retoorikat viljelevad, on „tsensuurist“ hoolimata ruuporid lahti.

Mõne aasta eest süüdistati EKREt tõe(fakti)järgse poliitikas. Täna seda terminit eriti ei kasutata. Kas seetõttu, et liberaalid on ise selle poliitika esindajad? Tõe(fakti)järgne poliitika ulatub desinformatsioonist valedeni, tähendab mängimist emotsioonidel, keskendumata tegelikele faktidele. Väljamõeldiste väsimatut ja nüri kordamist, ignoreerides vastuväiteid. Kõrgema kõlbelise positsiooni võtmist ja väitmist, et nähakse läbi vastaspoole äärmuslikkust, foobsust, hirmutamisi ja manipulatsioone. Kõike seda kasutatakse EKRE ja võimuloleva valitsuse vastu. Eesti kultuuriruumi, rahvusriikluse ja traditsiooniliste väärtuste toetajatele ning massiimmigratsiooni negatiivsetele tagajärgede osutajatele lüüakse diskussiooni või vastuargumentide esitamise asemel tempel otsaette. Konservatiivseid seisukohti ei tunnistata isegi alternatiividena.

Kui väitsin, et nii vasak- kui paremliberaalid pole iial EKREga dialoogi soovinud, süüdistati mind valetamises. EKREga kogu ühiskondlik debatt ju käivatki, väitis Vilja Kiisler. Kui EKRE sõimamist ja valesid dialoogiks pidada, siis küll. Sama hingetõmbega kuulutas ta, et EKRE jõmmidega ei tohigi debatti pidada: „See on asumine läbirääkimistesse terroristidega. Rassistide, misogüünide ja natslike ideedega sümpatiseerivate poliitikutega ei pea dialoogi pidama“. Suur osa meediast küll eitab enda kallutatust, kuid on sellega kaasa läinud. Minu arusaam tõest, ühiskondlikust dialoogist ja demokraatiast on küll teistsugune. Samuti ajakirjanduse ülesannetest.