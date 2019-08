VIDEO JA FOTOD VALITSUSEST | Ratas: kuidas saab nii, et üks erakond parlamenti sobib, aga valitsusse ei sobi?

Peaminister Ratas alustas pikema sõnavõtuga, kus kõigepealt pragas taas teemal, miks EKRE suhtes vaenulikud ollakse. „Ma arvan, et ei ole õige selle erakonna ja selle valijate suhtes öelda, et üks erakond ei sobi valitsusse. Põhiseadus ütleb, et oleme parlamentaarne riik. Kuidas saab nii, et üks erakond parlamenti sobib aga valitsusse ei sobi? Üks minu soove 100 päeva jooksul on see, et ei oleks üht kes on tõstetud kõrvale ja kellega ei arvestata,“ rääkis minister.

„Tahan öelda oma koalitsioonipartneritele aitäh. Siiras aitäh ka ajakirjandusele, olete olnud meile väärtuslik partner mitte iga päev, vaid igal tunnil.“

Kiidulauluga jätkab ka Martin Helme. „Jüri on olnud suurepärane meeskonnamängija!“

Välisminister Urmas Reinsalu oli oma sõnavõtus karmim. „Meil olid lubadused ja meil olid miinused eelarves. Me tegime vastutustundlikult oma otsused ja selle eest saame ikkagi peksa, et mis me puterdame,“ kaebas minister.

„Suutsime vältida uusi makse, suutsime miinuse nulli viia ja siiski leida lisavahendeid riigikaitsele,“ loetles Reinsalu.