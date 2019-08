OTSEVIDEO JA FOTOD VALITSUSEST | Ratas: Kuidas saab nii, et üks erakond parlamenti sobib, aga valitsusse ei sobi? 

Peaminister alustas pikema sõnavõtuga, kus kõigepealt pragas taas teemal, miks EKRE suhtes vaenulikud ollakse. „Ma arvan, et ei ole õige selle erakonna ja selle valijate suhtes öelda, et üks erakond ei sobi valitsusse. Põhiseadus ütleb, et oleme parlamentaarne riik. Kuidas saab nii, et üks erakond parlamenti sobib aga valitsusse ei sobi? Üks minu soove 100 päeva jooksul on see, et ei oleks üht kes on tõstetud kõrvale ja kellega ei arvestata,“ rääkis minister.