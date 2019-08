Reformierakondlane Kalle Palling lahkub poliitikast: läbipõlemine on kerge tulema 

Palling selgitas ERRi uudisportaalile , et lahkumise põhjuseks on vajadus edasi liikuda ja keskkonda vahetada.

Palling tunnistas, et Reformierakonnas on aeg-ajalt ununenud, et konkureeritakse ennekõike väljapoole, mitte sissepoole, kuid see olevat kõikides erakondades nii. Reformierakonna esimeest Kaja Kallast Palling ei süüdista, „Kajal on olnud hästi keeruline selles lõputuna tunduvas opositsioonis olemisest ja teisipidi sisemises konkurentsis head meeskonda komplekteerida. Ma hindan Kaja kõrgelt ja teda ootab ees suur tulevik.“