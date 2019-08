Poliitikast lahkuv reformierakondlane Kalle Palling on pettunud, et ei saanud ministriks

"Mul on kahju, et nii mõnelgi korral, kui väga paljud inimesed pidasid loogiliseks, et liigun edasi ministri positsioonile, jäi see tegemata," rääkis Palling Eesti Päevalehele antud intervjuus.

Pallingu sõnul on erakonnas lõputu sisemine konkurents. "See ongi viinud selleni, kus omavaheline usaldus, et kes siis on päriselt meeskonnamängija ja kes pole, on saanud natukene haavata. Sisemine harmoonia on erakonnas niivõrd palju kannatada saanud," rääkis Palling

Palling tunnistas eile ERR-ile, et Reformierakonnas on aeg-ajalt ununenud, et konkureeritakse ennekõike väljapoole, mitte sissepoole, kuid see olevat kõikides erakondades nii. Reformierakonna esimeest Kaja Kallast Palling ei süüdista: „Kajal on olnud hästi keeruline selles lõputuna tunduvas opositsioonis olemisest ja teisipidi sisemises konkurentsis head meeskonda komplekteerida. Ma hindan Kaja kõrgelt ja teda ootab ees suur tulevik.“

"See pidev ühiskondlik ootus, et ikka kogu aeg paremini, kõrgemale, kaugemale, et elu peab minema paremaks ja kui mul on midagi hästi, siis homme peaks olema veel paremini – see annab läbipõlemise algmaterjali veelgi juurde," ütles Palling Eesti Päevalehele.