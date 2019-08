Rooja siirdamine lõppes patsiendi surmaga 

Rooja siirdamine kõlab küll võikalt, kuid Clostridioides difficile nakkuse puhul on see tulemusi andnud, seletab väljaanne Mental Floss. C. difficile vohamist võib tekitada kauane antibiootikumide kasutamine, mis tapab häid soolebaktereid. Siirates patsiendile - tableti või infusiooni kaudu - normaalse mikroflooraga isiku rooja , peaks olema võimalik nakatunu mikrobioomi taastada ning leevendada haiguse sümptomeid eesotsas eluohtliku kõhulahtisusega.