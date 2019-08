GALERII | Mida üllatavat toimus Soome populaarsel elamumessil? 

Buss on erivarustusega, selles on garderoob, riiete kuivatuskapp, mänguväljak koos mänguasjadega, väike köök ning lastele kohandatud WC. Lastel on isegi võimalik mängida toolis istudes sõidu ajal. Taoline idee pärineb Taanist ning sarnased bussid töötavad juba Norras ja Rootsis.

Laste päevakodu

Muusikamaja

300 m² suurusest meeste saunast on kujundatud muusikamaja. Hoone fassaad on puhastatud, vanad aknad ja uksed vahetatud ning katus taastatud. Sisemine ruumipaigutus on vastavalt omaniku soovile muutunud vabamaks. Majas on ka kaugküttel põrandaküte.

Renoveeritud sõjaväe õppehoone

Hoonesse on rajatud galeriid, kust on võimalik osta või laenata kunstiesemeid. Majas on trendikorterid, et inspireerida külastajaid erinevate moevooludega. Korterites leidub Soomele, Hispaaniale ning Prantsusmaale omaseid sisustus- ja kujunduselemente, samuti on kasutatud palju vintage-stiilis materjale. Säilitatud on algupärane valguslahendus.