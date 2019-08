Asjatundja annab nõu: mida teha, kui lapsel on täid? 

Tihti arvatakse, et täid tekivad mustusest – Jaan Jänese kinnitusel on see ekslik. "Täinakkus võib tekkida ka piinlikku puhtust armastaval inimesel," teatab ta. Nakkuse võib saada igaüks, sõltumata soost, vanusest ja sotsiaalsest kuuluvusest. Ekslik on proviisori sõnul ka arvamus, et täid hüppavad, lendavad või et täisid levitavad koduloomad. "Peatäidega nakatumine toimub enamasti otseselt pea-pea kontaktil täitõve haigega, samuti teise inimese mütside, sallide, patsikummide, kammide ja harjade kaudu," lisab ta. Sagedamini esineb täitõbe 3-11 aastastel lastel.

Jaan Jänes viitab, et kui laps on hakanud rohkem pead kratsima, on see esimene tunnus võimaliku täinakkuse kohta. Harilikult elutsevad täid kõrvade ümbruses ja kuklal ning kui laps tunneb sügelust nendes kohtades, on see ilmne häiresignaal. "Vaadake lapse pea üle, täisid näeb palja silmaga. Täiskasvanud täi on umbes seesamiseemne suurune," juhendab proviisor.

Alguses on peas ainult paar täid. Hiljem tekivad ka valged täimunad ehk tingud, mis on peanaha lähedal tugevasti juuksekarvale kleepunud nagu pärlid kees. "Vahel peetakse neid ekslikult kõõmaks, kuid kõõm langeb pead raputades maha, aga tingud jäävad juustele," tõdeb Jaan Jänes.

Täinakkuse ilmsiks tulles on äärmiselt oluline alustada koheselt ravi! Kui seni kasutati täitõve ravimiseks peamiselt neurotoksilisi ravimeid, mis halvasid täi närvisüsteemi nii, et täi hukkus, siis tänapäeval on kasutusel ohutu dimetikooni sisaldav täivastane vahend NYDA.

„NYDA sisaldab kaheastmelist dimetikooni, mis tungib tänu oma väga heale voolavusele täi ja tingu hingamissüsteemi, tõrjub sealt õhu ja lämmatab nad," selgitab proviisor NYDA toimet.

„Tähtis on, et täivastane vahend hävitaks täid ja tingud esimese kasutuskorraga,“ toonitab Jaan Jänes. „Tegelikult ei ole täide hävitamine tänapäevaste vahenditega keeruline, raskemaks osutub just tingudest jagu saamine. Sest kui tingud jäävad ellu, siis umbes nädala pärast arenevad neist juba uued täid ja kõik kordub. Seega, kui vahendi kasutusjuhendis on nõue ravi korrata, siis on oht, et tingud selle ravimi toimel ei hävi.“

