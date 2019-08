LUGEJAKIRI | Keskkonnainspektsioon soovitas mul vigastatud pardi maantee äärde surema jätta 

Noh eks tõesti toimib emake loodus selliselt, et tugevam jääb peale ning surm on elu loomulik osa, kuid kuidas sa jätad hirmunud ja vigastatud linnu kiire liiklusega maanteele oma lõppu ootama? Meie südamed seda teha ei võimaldanud, mistõttu päästsime me pardi kassi käest ära. Šokis lind heitis murule maha, sirutas kaela välja ja ägises. Olime kindlad, et need on linnukese viimased hingetõmbed. Kuid äkitselt tõusis ta püsti ja hakkas suvalisse suunda paterdama, ise täielikus segaduses olles. Tiiba hoidis ta veidralt ja lennata lind ei saanud.

Kartuses, et part võib auto alla kõndida või mõrtsukkass võib tagasi tulla, uuris sõbranna mees internetist, kuhu nõu ja abi saamiseks helistada. Keskkonnainspektsiooni kodulehel oli kirjas, et telefoninumbrilt 1313 saab julmalt koheldud loomade puhul nõu ja abi. Telefonile vastanud ametnik aga ütles, et nemad ei saa midagi teha ning oli pahane, et sellise asja pärast talle üldse helistati. "Laske kassil oma töö lõpuni teha," andis ta soovituse. Sõbranna mees uuris, et kas sellist eeskuju peaks siis ka lastele andma. Teiselpool telefonitoru arvati, et jah – neile tuleb selgitada, et maailm toimibki sedasi.

Järgmisena võtsime me ühendust loomakaitsjatega, kes taunisid keskkonnainspektsiooni suhtumist. Nad andsid nõu, et part tuleks uuesti kinni püüda, talle vett juua anda ning Raplamaale metsloomade varjupaika viia. Nad pakkusid välja, et võivad ka ise pardile järgi tulla. Mitte jätta teda maantee äärde surema nagu soovitas keskkonnainspektsioon."

Õhtuleht uuris juhtunu kohta ka keskkonnainspektsioonist.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul nendib, et amet on pidanud loomade ja lindude abistamise temaatikat juba korduvalt kommeteerima, sest numbrile 1313 tuleb loomadega seoses väga sageli küsimusi.

"Kõigepealt, keskkonnainspektsioon on järelevalveasutus, teeme keskkonnaalast järelevalvet ning rikkumiste korral menetleme neid väärteo- või kriminaalkorras (oleme sisuliselt nagu keskkonnapolitsei). Meie loomade abistamise ega päästmisega ei tegele. Keskkonnainfo telefoni 1313 haldab häirekeskus, nii nagu ka hädaabinumbrit 112 ja mitut muud info-ja abitelefoni. Operaatorid edastavad info ettenähtud korra ja kokkulepete kohaselt vastavatele ametkondadele – keskkonnaalaste rikkumiste teated keskkonnainspektsioonile, muud teated vastavalt kuuluvusele," selgitab ta.

Tuul lisab, et keskkonnainfo telefon 1313 on algselt loodud selleks, et saaks edastada teateid keskkonnaalaste rikkumiste või rikkumiskahtluste kohta. Aja jooksul on aga kõnede temaatika väga palju laienenud. "Kuna aga tegu on ainsa ööpäevaringselt tegutseva telefoniga keskkonnavaldkonnas, siis pöördutakse sinna väga erinevate probleemidega. Üheks taoliseks valdkonnaks on abivajavad loomad. Need juhtumid on väga erinevad ja lahenduskäik sõltub konkreetsest juhtumist."