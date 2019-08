Krimi Paadunud varas tõrjub pussitajamainet: "Ise ta kukkus mulle noa otsa!" Ohtuleht.ee , täna, 09:35 Jaga: M

GALERII

Foto: Vida Press

Kõrtsikakluses noa haaranud ja selle käiku lasknud mees tunnistas politseile, et tegi tõesti ühe torke, kuid loobus sellest ülestunnistusest kohe, kui oli oma advokaadiga nõu pidanud. Tõepoolest, kõik on siin ilmas suhteline ja kõik sõltub vaatenurgast: kas nuga lüüakse ohvri südamesse või kukutab too ise oma tiksuja kellegi väitsa otsa?