Õigusteadlane: peaprokuröri ametiaeg võiks olla üheksa aastat 

Eestis on prokuratuur täitevvõimu osa, aga mitmetes riikides on prokuratuur pigem kohtuvõimu osaks või siis praktiliselt sõltumatu omaette võimuharu. „ Kui meil 90-ndatel aastatel jäi peale lähenemine, et prokuratuur sobib täitevvõimu sisse, siis tegi prokuratuur kriminaalasjades eelkõige vaheotsustusi, nagu otsustus selle kohta, kas kohtueelse uurimisega on kogutud piisav hulk usaldusväärseid tõendeid, et nendega saab kohtumenetlusse minna. Aja jooksul on prokuratuurile juurde tulnud mitmeid otsustamiskohti, kus prokuratuuri otsustust reaalselt harva kohtu poolt korrigeeritakse või kus prokuratuuri otsust enam kohtu poolt üle kinnitada ei ole vajagi,“ rääkis Jaan Ginter.

Mida rohkem selliseid otsustusi kokkuleppemenetluse levikuga ja oportuniteedi alusel kriminaalmenetluste lõpetamisel juurde tuleb, seda enam on vaja Ginteri sõnul tagada, et prokuratuuril oleks selliste funktsioonide täitmiseks piisav sõltumatus. „Võimalik, et prokuratuuri otsustuspädevuse laienemise tõttu on kätte jõudnud aeg, et kogu prokuratuuri sõltumatust oleks vaja paremini tagada.“ Ginteri kinnitusel on peaprokuröri valimine kindlasti kõige rohkem avalikkuse tähelepanu tõmbav prokuratuuri sõltumatuse osa. „Praegu on meil peaprokuröri ametisse nimetamine jäetud puhtalt täitevvõimu kätte – peaprokuröri nimetab justiitsministri ettepanekul valitsus. Ära tuleb küll kuulata ka Riigikogu õiguskomisjoni arvamus, aga sellel pole siduvat jõudu. Sellest tulenevalt on nii avalikkuses kui meedias esitatud kahtlusi, kas peaprokurör saab sellises situatsioonis teha oma tööd piisavalt sõltumatult,“ rääkis Ginter. Eriti keeruline ei oleks teha otsustus, et peaprokuröriks saab olla ainult üheks ametiperioodiks, sellega kaoks ära see hirm, mida praegu arutatakse, et äkki peaprokurör teeb ühe või teise otsustuse selleks, et tagada endale teist ametiperioodi, ütleb Ginter. „Kuid selline otsustus tekitaks olukorra, kus meil oleks vaja päris palju ülimalt kõrgelt kvalifitseeritud juriste, kes oleksid valmis oma muud karjääri katkestama selleks, et olla üheks ametiperioodiks peaprokurör. Liiga palju meil häid kandidaate kahjuks ei ole ning seetõttu tuleks peaprokuröri ametiperioodi pikendada, näiteks 9 aastani, et uut peaprokuröri liiga tihti otsima ei peaks asuma,“ ütleb Ginter.