Sarisüütajahirmus Viljandi võib rahulikumalt hingata – maja ja kuuri panid põlema kodutud 

OMAETTE: Suur põleng sai kustutatud alles pärast kella ühte. Õnneks asub maja teistest linna hoonetest eemal. Foto: Lõuna päästekeskus

„Kui üheksa aastat tagasi see süütamiste laine oli, siis pool linna värises hirmust. Kui kuulsin, et ühe öö jooksul pandi kuur ja maja põlema, oli esimene mõtte, et tuleb öösiti jälle oma hoovis patrullimas käima hakata,“ räägib Viljandis Piiri tänaval elav naine.