Vihane koeraomanik: kui lapsi hoida ja kasvatada ei oska, siis pole vaja neid ka teha! 

„Olin saanud eemale ja jäin tee suunda seljaga – jälgisin oma koera nuuskimisi murus, et ta mõnda maha loobitud konti närima ei asuks. Järsku näen, et mudilane on tatsanud meie suunas ja seisab põhimõtteliselt minu koera kõrval. Koer tõstis huvitunult pea ja jäi ehmatusest samuti ootama, mis edasi saab. Suutsin kiirelt reageerida ja jalutusrihma lühikeseks võtta, kui meie juurde tatsanud tegelane käte ja mänguasjadega vehkima hakkas. Koer sai aru, et asi pole õige ja hakkas haukuma. Küsisin emalt, et miks ta lapse võõra koera juurde laseb, aga adekvaatset käitumist ei järgnenud,“ kirjeldab Leelo juhtunut.