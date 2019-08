Valitsuse 100 päeva: sisutute eesmärkide täitmine on sujunud suurepäraselt, sisulistega on probleeme 

Valitsuse 100. päev tõotab tulla kõige tihedam. Paras ports koalitsiooni seatud eesmärke on veel täitmata ja neljapäevasel valitsuse istungil ning kabinetinõupidamisel tuleb neist enamik ette võtta, et oma tööle saaks anda säravalt positiivse hinnangu. Kõike ei jõuta, täitmata jäävad 16 sihti ehk üle veerandi, kuid seda väidetavalt ainult seetõttu, et ministrite graafikud pole kummist – paljud teemad on ministeeriumidest juba teele saadetud ning ootavad Stenbocki majas päevakavva võtmist.

„Valitsus on seadnud endale ambitsioonikad sihid ning seetõttu on tähtis alguses jõudsalt tööga pihta hakata. Mõtestame oma esimese 100 päeva ülesandeid valitsuse viie prioriteedi kaudu, mis lubab nii igal kodanikul kui ka ametkonnal mõista, mida valitsus kindla ülesandega soovib suures pildis saavutada või arendada,“ tutvustas peaminister Jüri Ratas mais avalikustatud 100 päeva kava. Kõnealused prioriteedid ehk säravad loosungid olid peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik. Nende alla koondati 58 eesmärki.

Probleem peitub selles, et nimekirja on kunstlikult paisutatud teemadega, mis valitsusest sundkorras läbi käivad ja need otsused lihtsalt paigutatud koalitsioonilepingu konteksti. Nii täidab kolmikliit oma ühise lepingu punkti 1.14, mis räägib NATO heidutusmeetmete tugevdamisest ja liitlaste püsivast sõjalisest kohalolekust, üksnes sellega, et pikendas meie sõjaväelaste missiooni Malis ja Prantsusmaal tänavuse aasta lõpuni. Üks rist on rutiinse otsusega kirjas. Samas järgmise aasta välismissioonide kinnitus, mis pidanuks plaani järgi jõudma valitsusse kaks nädalat tagasi, tiirutab endistviisi ministeeriumide vahet ja saab valmis alles septembri keskpaigaks.