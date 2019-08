Vilja Kiisler | EKRE, Hitler ja Jüri Ratas (ahjuajamisest rääkimata) 

Mõningases segaduses oli ka eesti ajakirjandus. Sellal kui muid, kohaliku taustaga provokatsioone on sageli kajastatud massiivselt ja liiaseltki, viibis maailma mastaabis Eesti mainet kõige armutumalt hävitava väljaütlemise kajastus ning kujunes suures pildis ebalevaks.

Ühelt poolt on arusaadav ja vähemalt ositi ka mõistlik väljaannete soovimatus olla Konservatiivse Rahvaerakonna meediaplaani nürivõitu mutrike, kes kargab kaasa teadlikult loodud ärritajate avalikkuse ette paiskamise rütmis, teisalt aga näitab viimatine kaasus, et Eesti väljaannete tegemata töö teeb sellisel juhul ära välispress. The Telegraphi kaudu jõudsid Madisoni sõnad kiirelt paljude ingliskeelsete väljaannete veergudele, samuti saksakeelsesse meediaruumi. Eesti eurosaadiku holokausti kaudselt tunnustav sõnavõtt ei ole midagi, mis läheks lihtsalt niisama ise üle.

Madison kirjutas Facebookis: „Uus Euroopa ja uus Saksamaa – ühel päeval lükkab eritrealane väikseid poisse emadega rongi ette, teisel päeval raiub süürlane mõõgaga kasahhi. Oleme sallivad ja avatud, eks. Die endgültige Lösung ist erforderlich (e.k: Lõplik lahendus on nõutav.)” Tänaseks on see postitus Facebooki poolt kustutatud. Madisoni tunnistus, et avaldus saigi tehtud mõningates seltskondades närvišoki, paanikahoogude ja ajurabanduse tekitamiseks, ei jäta kahetimõistmise võimalust hoolimata hilisemast väitest, et ta ei soovi mitte koonduslaagreid ja holokausti, vaid Euroopa välispiiri suletust migrantidele, kas või hermeetilist.

Sellal kui siinmail hakati ootuspäraselt erakonnasemiootikute toel arutlema, kas Madison ikka kaudselt holokaustiga sarnasele migratsiooniprobleemide lahendusele viidates tõesti taas natsiideoloogiaga flirtis, oli Endlösung’ile kui „juudiküsimuse” hitlerlikule menetlemisele viitav lause maailmas kuuldav sellena, millena ta oligi mõeldud: antisemiitliku ja fašistliku alatooniga provokatsioonina, mille sisu kõnetas neid, kelle meelest võikski olla kohane migrantidesse suhtuda samal viisil nagu natsi-Saksamaa juutidesse. Gaasikambrites, koonduslaagrites ja muude genotsiidi vormide tulemusena kaotasid elu miljonid juudid.

Senimaani peamiselt sisepoliitiliseks tarbimiseks tekitatud skandaale välja vabandanud peaminister Jüri Ratas vaikis. Tema asemel reageeris taunijana ainult keskerakondlane Enn Eesmaa. Siinkohal tuleb meelde, et valitsuskoalitsioonil on muide ka kolmas osapool – millal te Isamaast üleüldse midagi kuulsite? Mõni reformierakondlane pahandas sotsiaalmeedias, Reformierakonna juht Kaja Kallas ei öelnud midagi, samuti mitte sotsiaaldemokraadid. Mõistmine, et seekordne provokatsioon käib kaugelt üle sisepoliitilise konnatiigi tavapäraste tormide ja ulatub üleeuroopalisse ja -ilmsesse sfääri, ei paistnud täiel määral kohale jõudvat ei poliitikutele ega ajakirjandusele. EKRE juhi Mart Helme viimatine jutt Madisoni „libastumisest” oli aga räägitud juba levima hakanud koalitsiooni lagunemise juttude tuules.

„Juudid ahju” mõisteti süüdi

Kogu Teise maailmasõja järgne Euroopa on end üles ehitanud suuresti otsusele, et natsi-Saksamaa toime pandud õudused ei tohi mitte kunagi korduda. Iseäranis sõja kaotanud ja selle tulemusena kaheks lõhestatud Saksamaa on sellesse panustanud viisil, mis näiteks Berliinis jalutades võiks idaeurooplases hämmastust tekitada: ränkade ajalooliste sündmuste meenutamine ja mäletamine on massiivselt ja valusalt esil nii arvukate mälestusmärkide ja memoriaalide kui ka isegi sotsiaalreklaamide kujul. Meile siinmail on muidugi kommunismi kuriteod olnud lähemal, kuid see ei vabasta meid kohustusest mõista ajalugu ka vaates, millest lähtuvad teised Euroopa riigid, meie liitlased Euroopa Liidus ja NATOs, ilma kelleta Eesti riigil püsi loota ei ole.