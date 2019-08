Juhtkiri | Sada päeva praegust valitsust on omaette saavutus 

Et valitsuse tööd on paljuski varjutanud EKRE-le meediakajastust taganud nn kõllid – eri ühiskonnagruppe ärritavad väljaütlemised –, millele Isamaa juht Helir-Valdor Seeder pole tahtnud reageerida ja mis pole peaminister Jüri Ratasele jätnud muud valikut kui ministrite nimel pidevalt vabandust paluda, on omaette saavutus, et selliselt toimetav koalitsioon niigi kaua võimul püsinud on.