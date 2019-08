Ene Pajula | Millal ometi lõpeb räuskamine avalikus ruumis, küsib mammi 

Viimane laiemalt tuntud Eesti prohvet oli teadagi Juhan Leinberg alias prohvet Maltsvet, kes elas – mammi vaatas järele – 1812–1885. Prohvetitega on see värk, et neile ei esitata küsimusi. Kui prohvet ikka ütles, et valge laev tuleb, siis läksid jüngrid vastu vaidlemata Lasnamäele ootama. Ja kui nad surnud pole, siis ootavad ikka veel.

Prohvet Mardiga on sama lugu. Kui tema ikka ütleb, et tirib oma jüngrid Eesti-nimelisest mädasoost välja, siis ei küsi keegi, kus on mädasoo ja kuidas prohvet neid sellest välja tõmmata kavatseb. Kui parun Münchhausen suutis ennast juukseidpidi soost välja vedada, asi siis prohvet Mardil seda teha pole.

Millal saabub „õige demokraatia“?

Mammi on tõesti pidanud eestlasi imeliseks rahvaks. Aga see, et oleme nii hästi toime tulnud, on juhtunud tänu meie arukusele. Oleme alati olnud väga hariduseusku ja haritud ka, päriselt. Neid, kes pole suutnud põhikooligi läbida, on vist murdosa rahvast, aga keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse võib ette näidata ikka väga suur hulk meist. Ka ülikooli lõpetanuid on palju, suhtarvuna kindlasti rohkem kui nii mõnelgi suurrahval.

Nii et mammil tekib õigustatud küsimus, miks siis ikkagi terve viiendik rahvast (või on see juba kuuendikuni kahanenud) usub pimesi prohvetit. Võib ju vaielda, kas viiendik on tervelt viiendik või kõigest viiendik, aga kuni prohveti taga seisab peaminister oma 15protsendilise toetuse ja Isamaa kaheksa protsendiga, siis kokku tuleb juba 43 protsenti. Muidugi võib rõõmustada, et pimedaid on ikkagi alla poole, aga mis rõõm see on?

Kuidas on võimalik, et nii palju inimesi, eelkõige muidugi peaminister, kes selle džinni pudelist välja lasi, ei näe, et prohvet tegutseb ainult idanaabri huvides? Mis muud siis meie laulva revolutsiooni halvustaminegi oli? Mammil oli tunne, nagu oleks saanud lahtise käega hoobi vastu nägu. Kust isand Helme ikka nii täpselt teadis, et Nõukogude Liit variseb kokku niikuinii, tema ei pea oma kätt sinna külge panema? Kas ta oli kontaktis mingite sealsete organitega?

Ajakirjanik esitas talle provokatsioonilisi küsimusi. Esitas või? Mida on provokatsioonilist, kui ühelt praeguselt riigimehelt küsitakse, mida tema tegi laulva revolutsiooni ajal? Oli maal kodus, talitas pulle ja hanesid, mis selles siis häbiväärset on? Nii olekski võinud öelda. Kõik miljon eestlast poleks ju niikuinii lauluväljakule ära mahtunud.