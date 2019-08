100 PÄEVA VALITSUST | Suur ülevaade: millised 16 eesmärki 58st täitmata jäid? 

Koalitsioonileping: 2.15. Hoiame immigratsioonipoliitika Eesti kontrolli all. Me ei nõustu kohustuslike pagulaskvootidega. Pöörame erilist tähelepanu illegaalselt Eestis viibivate isikute kontrollile. Valitsuse plaan: Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muudatuste eelnõu, tähtaeg 4. juuli Ministeeriumi selgitus: „Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamise seadus) eelnõu on 3. juunil edastatud Riigikantseleile Vabariigi Valitsuse istungi päevakorda arvamiseks. Hetkel puudub teave, millal eelnõud Vabariigi Valitsuse istungil arutatakse.“

Valitsuse plaan: Välismaalaste seaduse IV etapi muudatused, mis puudutavad Eestis ajutiselt viibivate välismaalaste elukoha registreerimist rahvastikuregistris ja digitaalset nomaadlust, tähtaeg 8. august.

Ministeeriumi selgitus: „Eelnõu on lõppjärgus ja läbinud teise kooskõlastusringi, Justiitsministeeriumi märkused eelnõule on esitatud 02.08.2019. Siseministeerium ootab Justiitsministeeriumilt alternatiivset sõnastusettepanekut. Seejärel saab eelnõu valitsuse istungile panna. Eelnõu on kavas kindlasti Vabariigi Valitsusele saata. Kui vähegi jõuab, siis augustis, aga hiljemalt septembri esimeses pooles.“